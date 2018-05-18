«Поразила постановочность»: как Медведев с Путиным за 5 минут собрали новое правительство

Владимир Путин 18 мая согласовал с премьер-министром Дмитрием Медведевым состав нового правительства. Кроме того, в Сочи он провел ряд важных переговоров с Башаром Асадом и Ангелой Меркель. Встреча с немецким канцлером, вероятно, самый важный пункт в повестке российского президента. С выходом Трампа из ядерной сделки с Ираном у Москвы появляется поле для маневра и пространство для торга с Европой. Корреспондент Дождя Антон Желнов рассказал, как прошел этот день для Путина в Сочи.

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