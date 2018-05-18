«Люди ходят на заседания. Это дает шанс хоть на какое-то человеческое отношение». Интервью с адвокатом Алексея Малобродского

Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский живет дома уже несколько дней — его мучения завершились. Впереди суд и, возможно, обвинительный приговор, но хочется надеяться, что все самое страшное позади и для Малобродского, и для других фигурантов дела «Седьмой студии», включая Кирилла Серебренникова, которого Следственный комитет отпустил проведать больного отца. Силовики прячут зубы, а Следственный комитет меняет позицию. В деле «Седьмой студии» произошел перелом, и Владимир Путин, кажется, потерял к нему интерес после выборов президента. Дело «Седьмой студии» стало делом всей культурной интеллигенции. Адвокат Алексея Малобродского Ксения Карпинская рассказала, надолго ли суд сменил гнев на милость, и что ждет ее подзащитного дальше.

Карпинская рассказала, что Алексей Малобродский чувствует себя лучше, находясь дома. По ее словам, необъяснима позиция прокуратуры, которая противостояла решениям Следственного комитета, принявшего решение отпустить подзащитного. Она добавила, что прокуратура не должна вступать в противоречия со следствием.

По ее мнению, участниками дела не было совершено никакого преступления, а деньги, выделенные государством, были полностью отработаны. Адвокат отметила, что бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Масляева, заявления которой являются единственным основанием дела, постоянно дополняла и расширяла свои показания. Кроме того, по словам Карпинской, Малобродский не имел отношения к хозяйственной деятельности «Седьмой студии».