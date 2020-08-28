«Россия не готова услышать голоса большинства». Один из лидеров белорусской оппозиции — о российском подкреплении для Лукашенко
Владимир Путин создаст для защиты режима Александра Лукашенко вооруженный резерв, таким образом, Кремль обозначил, что свергнуть действующего президента Беларуси не даст. Координационный совет оппозиции ввиду последних сообщений действует осторожно, потому что не хочет накалять отношения с Москвой. Михаил Фишман обсудил стратегию оппозиции Беларуси с членом координационного совета Павлом Латушко.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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