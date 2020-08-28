Новая эпоха — новые методы. Как отравление Навального изменило Россию

Фото в коллаже: Алексей Абанин / Дождь; Михаил Метцель / ТАСС

Михаил Фишман: После покушения на его жизнь Алексей Навальный лежит в берлинской клинике, и пока неизвестно, когда он выйдет из комы. Политика Кремля в его отношении уже понятна: раз не идентифицирован яд, значит, нечего и расследовать. А в том, что вещество будет установлено, конечно же, есть большие сомнения.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в разговоре с ТАСС: «Кремль в данный момент не видит повода для инициации уголовного расследования ситуации с Алексеем Навальным. Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме».

Причем у пациента с точки зрения пресс-секретаря президента по-прежнему нет имени. Негласный запрет на упоминание фамилии Навального чиновниками Кремля распространяется даже на чрезвычайные обстоятельства последних дней. Покушаться на его жизнь, как оказалось, можно. Называть по имени — по-прежнему нет. Сначала Навальный лежал в больнице в Омске. Местные тоскикологи и главврач ставили Навальному диагноз нарушение обмена веществ в организме — ну, человек в коме, какой у него диагноз? Он без сознания — а кто скажет, что обмен веществ был в норме, пусть первый бросит камень в главврача Омской больницы Александра Мураховского. Что случилось с подводной лодкой? Она утонула. Что случилось с Навальным? Он отравился. Заболел и стал пациентом. В Сибири всякое может быть. Смотрите на телеканале RT экранизацию повести «Село Кафтанчиково и его обитатели». Вместо «Преступления и наказания», замена в программе.