Не наш человек в Вашингтоне: как Трамп и его команда поменяли позицию по России после выборов

С одной стороны, Трамп хочет дружить с Россией. С другой, его кандидат в госсекретари Рекс Тиллерсон жалеет, что американцы не снабдили вовремя Украину оборонительными вооружениями. С одной стороны, Трамп говорит, что вместе с Россией проще победить ИГИЛ. С другой, его номинант в министры обороны Джеймс Маттис настаивает, что военные союзы с Россией невозможны, и цель Москвы – расколоть НАТО. С одной стороны, Трамп не верит точнее, не верил, что Москва причастна к компьютерным атакам. С другой, согласен, что да, это были русские.

Как на самом деле думает и будет действовать на российском направлении Белый Дом? Тимофей Рожанский сравнивает Трампа с Трампом.