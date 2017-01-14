Новый план для Путина: с какой экономической программой он пойдет на выборы в 2018.

Государство как платформа интегрированных сервисов, реформа судов, нацеленная на защиту прав собственника, повышение расходов на образование на 1% ВВП, а на здравоохранение на 0,5% ВВП, сдерживание инфляции до невиданных 2%, повышение пенсионного возраста. Это некоторые пункты из выступления Алексея Кудрина на Гайдаровском форуме.

Что может быть в реформах Кудрина, и из чего Владимиру Путину придется выбирать новую экономическую программу? Мы обсудили это с экономистом Евгением Гонтмахером и бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.