Новый план для Путина: с какой экономической программой он пойдет на выборы в 2018.Спорят экономист Евгений Гонтмахер и бизнес-омбудсмен Борис Титов
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Новости
Вчера
23:29
Паблик МДК заподозрили в «пропаганде неприязни» к православным
23:18
Управделами президента рассказало о не приехавших на детский концерт в Кремле организаторах
21:41
Вдова погибшего в катастрофе Ту-154 опровергла конфликт с Минобороны
21:20
Дания увеличит военные расходы из-за российских систем ПРО в Калининградской области
21:16
«Интерфакс» узнал о переоснащении Су-33 после применения в Сирии
20:29
В Шереметьево заменят оборудование парковки после выдачи автомобилисту счета на 3 млн руб.
20:02
Команда Трампа рассказала о подготовке телефонного разговора с Путиным
19:57
Германия объяснила приглашение на саммит в Берлин попавшего под санкции Ткачева
Государство как платформа интегрированных сервисов, реформа судов, нацеленная на защиту прав собственника, повышение расходов на образование на 1% ВВП, а на здравоохранение на 0,5% ВВП, сдерживание инфляции до невиданных 2%, повышение пенсионного возраста. Это некоторые пункты из выступления Алексея Кудрина на Гайдаровском форуме.
Что может быть в реформах Кудрина, и из чего Владимиру Путину придется выбирать новую экономическую программу? Мы обсудили это с экономистом Евгением Гонтмахером и бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.
Фото: пресс-служба Кремля
Полный текст доступен только нашим подписчикам
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
КомментарииСкрыть