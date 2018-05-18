«Наследственная аристократия». Путинские, медведевские и силовики — расклад сил в новом правительстве

18 мая методом пересаживания со стула на стул окончательно сформирован состав правительства нового срока Владимира Путина. Уже подсчитано: по сравнению с правительством 2012 года, нынешнее постарело, в среднем, больше, чем на четыре года. То есть, это в сущности те же люди. Структура правительства — тоже производная переживания: например, Министерство просвещения появилось лишь для того, чтобы трудоустроить бывшего министра образования Ольгу Васильеву. Евгений Минченко, директор комитета по политическим технологиям РАСО, рассказал, является ли новое правительство замороженным кабинетом в ожидании перемени, кто удивил в новом составе и какое место там занимают силовки.

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