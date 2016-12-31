Разборки в духе девяностых, праздники с зеленой головой и снос «гадюшников».

При Сергее Капкове Парк Горького стал символом, если не протеста, то хотя бы желания жить хорошо. С тех пор Парк Горького совершенно не испортился, разве что народу стало очень много, но символом быть перестал. Москва стала чистой, почти блестящей. Вместо ларьков, собственники которых, по выражению мэра города, прикрывались липовыми бумажками, — сияют плитка и станции метро, вместо грязевой жижи на Садовом кольце — деревья, обернутые в картон, вместо старых прогнивших шпал — новая железная дорога. Раскрашенные под древнегреческий орнамент новые автобусы пахнут практически Парижем и Амстердамом. Город стал чище и опрятнее, но в нем все по-прежнему решают за его жителей. Как у Жванецкого получилось: «Мы купили цветной телевизор. Что жить стало лучше? Нет — смотреть стало лучше». Алексей Коростелев — о том, как менялась Москва в 2016.

Вместо коворкингов и велодорожек — вечная ярмарка выходного дня. Вот такие яркие гирлянды и разукрашенные домики весь год превращали Москву в один большой фестиваль — то варенья, то кино.

Пожалуй, самым запоминающимся стал фестиваль «Московская весна», ну, помните, зеленую голову, она стояла здесь, на Театральной площади, и взбудоражила буквально весь фейсбук. Тогда мэрия от взбудораженных москвичей перенесла зеленую голову ко МКАДу, и на ее месте сейчас стоят новогодние декорации, которые от летних, по сути, мало отличаются. И сейчас все это великолепие называется «Путешествие в Рождество».

Конечно, все это великолепие вечного праздника выходит москвичам в копеечку. Одни только весенние праздники с зеленой головой обошлись в более чем 240 миллионов рублей. А «Путешествие в Рождество» и 11 следующих фестивалей до 2018 года будут стоить около 600 миллионов рублей. В то время как год назад зимний праздник стоил около 200 миллионов.

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