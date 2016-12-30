«Мрази конченые»: патриотический панк-молебен Павла Лобкова
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В 2016 году в медийное поле России вернулись давно ушедшие фигуры — князь Владимир, Иван Грозный, Иосиф Сталин и 28 панфиловцев. Некоторые исторические мифы, призванные защищать суверенитет страны, оказались священными — министр культуры Владимир Мединский назвал всех, кто сомневается в подлинности истории «мразями кончеными».
Вместе с историческими героями на помощь России спешит и Павел Лобков — со своим духовно-патриотическим молебном.
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