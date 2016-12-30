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«Мрази конченые»: патриотический панк-молебен Павла Лобкова

И так далее с Михаилом Фишманом
23:10, 30 декабря
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Ведущие:
Павел Лобков
Теги:
Владимир Мединский
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В 2016 году в медийное поле России вернулись давно ушедшие фигуры — князь Владимир, Иван Грозный, Иосиф Сталин и 28 панфиловцев. Некоторые исторические мифы, призванные защищать суверенитет страны, оказались священными — министр культуры Владимир Мединский назвал всех, кто сомневается в подлинности истории «мразями кончеными».

Вместе с историческими героями на помощь России спешит и Павел Лобков — со своим духовно-патриотическим молебном.

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