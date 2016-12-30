Слово о князе Игоре. Как Сечин злато-серебро для царя-батюшки добывал.

В одном царстве, в одном государстве, жил да был Князь Игорь, и служил он у царя Володимира. Опустела как-то раз казна государева. И снарядил царь князя Игоря в поход. Поход дальний — за черным златом-серебром.

В начале года правительство признало: чтобы залатать дыру в бюджете, придется тратить резервы и проводить приватизацию. Минфин рассчитывал получить 1 триллион рублей от продажи госкомпаний — в первую очередь Роснефти и Башнефти.

Обратил князь Игорь свой взор в княжество Башкирское да послал царю челобитную. Дай мне, царь-батюшка, богатств башкирских, а я отплачу сполна казне государевой. Отплачу так, как ни один другой князь или засланец басурманский.

Сечин обещал заплатить за госпакет в Башнефти больше любых других претендентов. 50,1% «Башнефти» оценивались в 315 млрд рублей. Основным конкурентом считался «Лукойл», но он решил не переплачивать.

Долго ли, коротко ли шел князь Игорь — чу! налетели на него вороны да ястребы. Кружат над ладьей его да над теремом, вести княжеские разносят на весь белый свет.

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