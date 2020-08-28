«За это отравление отвечает Путин». Иван Жданов — о ФБК и «умном голосовании» без Навального

Выборы в регионах уже через две недели, 13 сентября. 18 губернаторов, 10 областных дум, не говоря уж о муниципальных выборах. Навальный прилетел в Томск из Новосибирска, где пройдут выборы в городской парламент, и как говорит координатор региональных штабов Навального Леонид Волков, у ФБК целая коалиция своих кандидатов, которую ведет за собой местный активист Сергей Бойко — почти в каждом округе есть свой независимый навальновский кандидат. Обсудили предстоящие выборы и отравление Алексея Навального с директором Фонда борьбы с коррупцией Иваном Ждановым.