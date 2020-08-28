Почему отравили Навального, а Путин протянул руку Лукашенко. Итоги недели
Новая эпоха, новая конституция, новые методы — неприкасаемых больше нет. Что означает покушение на Навального?
Обезглавленный ФБК и обезглавленный протест: есть ли перспективы у умного голосования?
Владимир Путин определил линию в отношении Минска: насколько серьезна его угроза ввести в Беларусь российский боевой резерв?
Итоги недели подвел Михаил Фишман.
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