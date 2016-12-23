Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского.Что хотел сказать президент, и какие иллюзии развенчала пресс-конференция
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23 декабря Владимир Путин провел традиционную ежегодную большую пресс-конференцию. За почти четыре часа президент ответил на вопросы 47 журналистов. Почему на этот раз президент так и не дошел до системного месседжа, как он стал заложником собственной политики, и почему видит её «как сумму спецопераций»? Главные темы, прозвучавшие на пресс-конференции и итоги года для президента Михаил Фишман обсудил с политологом Глебом Павловским.
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