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Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского.

Что хотел сказать президент, и какие иллюзии развенчала пресс-конференция
И так далее с Михаилом Фишманом
22:38, 23 декабря
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Ведущие:
Михаил Фишман
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23 декабря Владимир Путин провел традиционную ежегодную большую пресс-конференцию. За почти четыре часа президент ответил на вопросы 47 журналистов. Почему на этот раз президент так и не дошел до системного месседжа, как он стал заложником собственной политики, и почему видит её «как сумму спецопераций»? Главные темы, прозвучавшие на пресс-конференции и итоги года для президента Михаил Фишман обсудил с политологом Глебом Павловским.

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Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского
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