Имеет ли смысл просить Путина о помиловании на пресс-конференциях.

Еще один традиционный жанр пресс-конференций: просить за тех, кто сидит в тюрьме. На этот раз вопросы прозвучали об осужденной на семь лет Оксане Севастиде, пленных украинцах, о журналисте РБК Александре Соколове. О том, насколько эффективно просить президента о помиловании публично, и почему это иногда играет против самих заключенных, Михаил Фишман спросил у руководителя правозащитной организации «Агора» Павла Чикова.