Имеет ли смысл просить Путина о помиловании на пресс-конференциях.Отвечает руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков
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Еще один традиционный жанр пресс-конференций: просить за тех, кто сидит в тюрьме. На этот раз вопросы прозвучали об осужденной на семь лет Оксане Севастиде, пленных украинцах, о журналисте РБК Александре Соколове. О том, насколько эффективно просить президента о помиловании публично, и почему это иногда играет против самих заключенных, Михаил Фишман спросил у руководителя правозащитной организации «Агора» Павла Чикова.
Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ
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