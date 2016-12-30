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Как Путин побеждал в 2016-м: аресты в Москве, Трамп в Америке и бомбежки в Сирии.

Итоги года с Михаилом Фишманом
И так далее с Михаилом Фишманом
23:04, 30 декабря
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Ведущие:
Михаил Фишман
Теги:
Сирия, США, Роснефть, Дональд Трамп, Барак Обама, Реджеп Эрдоган, Патриарх Кирилл, Игорь Сечин
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В последней программе 2016 года Михаил Фишман рассказал обо всем, чем запомнился уходящий год: сирийская военная кампания, победа Трампа на выборах в США и его дружба с Путиным, коррупционные дела и их освещение на федеральном ТВ, выбор Госдумы VII созыва, допинговые скандалы и многое другое.

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