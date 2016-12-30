Как Путин побеждал в 2016-м: аресты в Москве, Трамп в Америке и бомбежки в Сирии.Итоги года с Михаилом Фишманом
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В последней программе 2016 года Михаил Фишман рассказал обо всем, чем запомнился уходящий год: сирийская военная кампания, победа Трампа на выборах в США и его дружба с Путиным, коррупционные дела и их освещение на федеральном ТВ, выбор Госдумы VII созыва, допинговые скандалы и многое другое.
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