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Госдума безумствует, бизнес выдавливают из России, министерства передают по наследству, а СК играет в доброго полицейского
Итоги недели подвел Михаил Фишман. Вот главные новости:
- «Поразила постановочность»: как Медведев с Путиным за 5 минут собрали новое правительство ►Смотреть
- «Наследственная аристократия». Путинские, медведевские и силовики — расклад сил в новом правительстве ►Смотреть
- «Это последний шаг, иначе всё заканчивается»: как один закон может выгнать весь иностранный бизнес и посадить кого угодно ►Смотреть
- 10-летие опричника: как казаки учат родину любить и что получают взамен ►Смотреть
- Главные нарушения Конституции, которые устроили Конституционный суд ►Смотреть
- «Люди ходят на заседания. Это дает шанс хоть на какое-то человеческое отношение». Интервью с адвокатом Алексея Малобродского ►Смотреть
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