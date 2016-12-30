Госдума Володина: как парламент окончательно стал ручным
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Парламент нового созыва называют «думой Володина». Ни один спикер нижней палаты не имел на нее такого влияния. Особый пиетет, который испытывают обитатели Охотного ряда к своему председателю, объясняется новыми правилами работы депутатов и уникальными результатами последних парламентских выборов. Выборы, которыми занималась команда Володина, завершились триумфально для власти.
Елизавета Антонова разбиралась, как изменилась Госдума с появлением Вячеслава Володина.
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