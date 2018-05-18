Главные нарушения Конституции, которые устроили Конституционный суд

По замыслу отцов-основателей и авторов российской Конституции, Конституционный суд — это аналог Верховного суда в Америке. Это высшая не только судебная, но и моральная инстанция в государстве. Это набор интеллектуалов, образованнейших людей, которые все вместе обладают последним словом в дебатах о правах и конституционных свободах граждан. Это книжные люди, и их авторитет в обществе непререкаем, а если в их послужном списке найдутся противоречивые поступки или конфликт интересов, то их в этот суд не пустят. Это по замыслу. А на практике Конституционный суд в России давно провалил свою главную миссию — проверять российские законы на соответствие Конституции. Мария Борзунова и Маргарита Лютова рассказали о самых громких нарушениях Конституции России, которые устроили Конституционный суд.

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