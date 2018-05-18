«Это последний шаг, иначе всё заканчивается»: как один закон может выгнать весь иностранный бизнес и посадить кого угодно

Предложенное российскими законодателями уголовное наказание за соблюдение западных санкций — не что иное, как воплощение на практике известной логической задачки про жителя острова, который узнал, что если он скажет правду, его расстреляют, а если соврет — повесят. Бизнес ровно в таком положении. Если вы отказываетесь работать в Крыму, значит, вы соблюдаете западные санкции и садитесь на четыре года в тюрьму. Если нет — вы в черном списке Вашингтона. Пойдешь направо — голову потеряешь, пойдешь налево — головы тебе не сносить. За такие законы теперь Государственная дума голосует единогласно. Том Блэквелл, генеральный директор EM, рассказал о том, как из-за нового закона изменится жизнь бизнеса.

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