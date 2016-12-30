Заменяй и властвуй: как ФСБ, по данным WADA, подменяла пробы спортсменов и была поймана за руку.

Одним из самых громких скандалов в 2016 году был допинговый, когда оказалось, что подмена допинговых проб в России — это явление массовое. В ней принимали участие чиновники, олимпийские спортсмены, ученые и, возможно, даже спецслужбы. Алексей Андронов рассказывает, как началась эта история, кто такой Григорий Родченков, и каким образом допинг исчезал из проб спортсменов с помощью воды и растворимового кофе.

В России принято считать, что допинговый скандал вокруг наших спортсменов разгорелся в 2016 году, после интервью бывшего шефа отечественной антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

New York Times опубликовал его 13 мая, и это имело эффект разорвавшейся бомбы — беглый профессор не только детально описал процесс подмены проб участников Олимпиад, но и раскрыл количественные данные по нечистым на руку, а также рецептуру принимаемого допинга. Однако дрожжи в это тесто были брошены много ранее — немецкий журналист Хайо Зеппельт свой первый фильм о допинге в России выпустил в эфир еще в декабре 2014 года.

Тогда это касалось только легкой атлетики, ею же почти весь 2015 год занималась комиссия Всемирного антидопингового агентства. 9 ноября был опубликован первый доклад — тогда еще под руководством Ричарда Паунда. А на следующий день Московская антидопинговая лаборатория была лишена лицензии. Родченков немедленно подал в отставку.

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