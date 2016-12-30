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Аресты по голливудским сценариям: как на ТВ рассказывали о главных делах 2016 года

И так далее с Михаилом Фишманом
19:47, 30 декабря
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Ведущие:
Алексей Александров
Теги:
коррупция, Никита Белых, Алексей Улюкаев, Андрей Бельянинов
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С 2015 года аресты представителей власти в России напоминают голливудские постановки. Во всяком случае, пачки денег — всегда элемент картинки для телеэфира. Это сейф и дорогие часы губернатора Коми Гайзера, это наличные в доме губернатора Сахалина Хорошавина.

Алексей Александров разбирался в том, как борьба с коррупцией стала главным телевизионным сериалом года.

В 2016 году, в случае с кировским губернатором Никитой Белых, постановки арестов становятся еще эффектнее. Его задерживают в баре отеля Lotte Plaza, из реквизита — ультрафиолетовая лампа, высвечивающая следы от меченых денег на руках Белых. На столе — пачки евро в банковской обертке и бутылка вина, которую не успели открыть. Агентство Ruptly распространяет картинку, как Белых привозят в Следственный комитет. Оперативники ФСБ так и говорят: сценарий написан, исполняем. Белых обвинили в получении взятки в 400 тысяч евро. Во время ареста на следующий день Белых уставший, в том же костюме, что и накануне — в июньскую жару. Срок очередного ареста истекает в конце марта, но очевидно, что его продлят.

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