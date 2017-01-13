Кто подставил Трампа, как будут отменять санкции и что Кудрин предложит для спасения России
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Эти и другие темы — в итогах недели с Михаилом Фишманом.
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