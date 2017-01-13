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Кто подставил Трампа, как будут отменять санкции и что Кудрин предложит для спасения России

И так далее с Михаилом Фишманом
22:30, 13 января
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Ведущие:
Михаил Фишман
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 — Страсти по Трампу. Как компромат захватил Америку.

 — Реформы по Кудрину. Можно ли изменить Россию, не задевая основ. 

 — Бой за Исаакиевский собор: Петербург против православной церкви.

Эти и другие темы — в итогах недели с Михаилом Фишманом.

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