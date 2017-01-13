Кто подставил Трампа, как будут отменять санкции и что Кудрин предложит для спасения России

— Страсти по Трампу. Как компромат захватил Америку.

— Реформы по Кудрину. Можно ли изменить Россию, не задевая основ.

— Бой за Исаакиевский собор: Петербург против православной церкви.

Эти и другие темы — в итогах недели с Михаилом Фишманом.