10-летие опричника: как казаки учат родину любить и что получают взамен
Было ли внезапное появление казаков 5 мая на Пушкинской эксцессом или это новая норма? Если это норма, то это означает переход в новую фазу: государство делегирует насилие активистам. Сайт Republic в статье, посвященной казакам, отмечает, что в Москве на их тренировки выделяются бюджетные деньги, и казаки координируют свои действия с московской полицией. Автор этой статьи Илья Рождественский рассказал о том, насколько опасны новые стражи порядка.
Инвестируйте в правду. Поддержите нашу работу и оформите платеж
Фото: Ilya Naymushin / Reuters
В феврале 2014 люди в казачьей форме плетями и слезоточивым газом учили участниц Pussy Riot любить Россию. Участницы группы тогда, в 2014 году, приехали в олимпийский Сочи с акцией. В морском порту, где она была намечена, их уже ждали патрульные казаки. Задерживать нападавших полицейские не торопились.
Позже губернатор Краснодарского края Александр Ткачев призовет тщательно расследовать нападение — на дворе Олимпиада, на кону имидж страны. Правда, в итоге одного из нападавших лишь оштрафуют за нарушение общественного порядка, но уголовное дело так и не заведут за отсутствием состава преступления. На бездействие полиции участницы Pussy Riot подадут жалобу в ЕСПЧ.