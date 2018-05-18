10-летие опричника: как казаки учат родину любить и что получают взамен

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В феврале 2014 люди в казачьей форме плетями и слезоточивым газом учили участниц Pussy Riot любить Россию. Участницы группы тогда, в 2014 году, приехали в олимпийский Сочи с акцией. В морском порту, где она была намечена, их уже ждали патрульные казаки. Задерживать нападавших полицейские не торопились.

Позже губернатор Краснодарского края Александр Ткачев призовет тщательно расследовать нападение — на дворе Олимпиада, на кону имидж страны. Правда, в итоге одного из нападавших лишь оштрафуют за нарушение общественного порядка, но уголовное дело так и не заведут за отсутствием состава преступления. На бездействие полиции участницы Pussy Riot подадут жалобу в ЕСПЧ.