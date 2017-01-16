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Чего больше всего боятся губернаторы, кто в приоритете у власти и какая книга по экономике поможет разобраться во всем.

Специалист по регионам Наталья Зубаревич о к чему готовиться населению
Деньги. Прямая линия
21:20, 16 января
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Ведущие:
Антон Желнов
Теги:
Экономика
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Экономико-географ, специалист в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич отвечает на вопросы зрителей и говорит о том, почему нет инвестиций в Дальний Восток, какие реальные инструменты власти остались в руках у регионов и каковы бюджетные результаты 2016-го года.

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