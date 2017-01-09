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Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике.

Экономист Олег Вьюгин отвечает на вопросы зрителей Дождя
Деньги. Прямая линия
21:03, 9 января
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Можно ли провести экономические реформы без политических, почему цена на бензин растет даже тогда, когда цена на нефть падает, в чем хранить сбережения в 2017 и почему надо следить за запасами нефти?

На вопросы зрителей Дождя отвечает экономист, банкир, бывший первый зампред Центробанка, член директоров компании «Роснефть» Олег Вьюгин.

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#деньги
Задайте свой видео-вопрос профессору Чикагского университета и Высшей школы экономики Константину Сонину. Эфир в среду в 20:00
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