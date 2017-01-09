Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике.Экономист Олег Вьюгин отвечает на вопросы зрителей Дождя
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Главное
Новости
21:01
Российские миллиардеры стали богаче на 7,1% после избрания Трампа
20:19
Суд вернул в полицию дело о депортации гражданки Узбекистана
20:08
Ансамбль имени Александрова объявил новый набор
20:06
Главный редактор «Аргументов и фактов» Николай Зятьков ушел в отставку
19:57
RNS сообщило о хакерских атаках из России на сайт партии Марин Ле Пен
19:54
Правительство отправило на доработку законопроект об онлайн-кинотеатрах
19:37
В Замоскворецком суде Москвы объявлена эвакуация
18:22
Трое депутатов Госдумы шестого созыва остались жить в служебных квартирах
Можно ли провести экономические реформы без политических, почему цена на бензин растет даже тогда, когда цена на нефть падает, в чем хранить сбережения в 2017 и почему надо следить за запасами нефти?
На вопросы зрителей Дождя отвечает экономист, банкир, бывший первый зампред Центробанка, член директоров компании «Роснефть» Олег Вьюгин.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
КомментарииСкрыть