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Сколько еще будут расти цены, на что правительство копит наши деньги, и почему точка невозврата уже пройдена
Экономист Игорь Николаев о российской надежде на фарт
Гостем нового выпуска программы «Деньги. Прямая линия» стал Игорь Николаев, экономист, профессор ВШЭ, директор Института стратегического анализа и партнер компании «Финансовые и бухгалтерские услуги». Он рассказал, как будут расти цены в 2019, почему правительство пытается накопить средства в бюджете и на что планирует их потратить.
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