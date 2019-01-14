Сколько еще будут расти цены, на что правительство копит наши деньги, и почему точка невозврата уже пройдена

Гостем нового выпуска программы «Деньги. Прямая линия» стал Игорь Николаев, экономист, профессор ВШЭ, директор Института стратегического анализа и партнер компании «Финансовые и бухгалтерские услуги». Он рассказал, как будут расти цены в 2019, почему правительство пытается накопить средства в бюджете и на что планирует их потратить.