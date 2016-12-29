Как разбогатеть в 2017 году или хотя бы не потерять? Советы Андрея Мовчана.Экономист о том, во что вложиться, стоит ли открывать свой бизнес и брать ли кредиты
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Новости
13:33
Барда Александра Новикова отпустили из-под домашнего ареста
13:13
ФСБ объявила о задержании в Дагестане подозреваемых в организации терактов в Москве членов ИГ
12:59
Сбербанк принял решение списать долги погибших в авиакатастрофе Ту-154
12:53
В Москве после ремонта открылась станция «Фрунзенская»
12:52
Помощника главы Росприроднадзора арестовали по подозрению во взятке в 15 млн рублей
12:06
Суд Хабаровска продлил арест издевавшимся над животными девушкам
12:03
Армения заявила о гибели троих военнослужащих при «диверсии Азербайджана»
11:29
ЦБ ограничил страховую лицензию по ОСАГО у «ВТБ Страхование»
В гостях у Максима Товкайло экономист, глава экономической программы московского центра Карнеги Андрей Мовчан. Поговорили о том, что будет с рублем и нефтью в 2017, стоит ли открывать в новом году свой бизнес, можно ли успешно инвестировать миллион рублей, почему Центробанк стал «религиозной организацией», а реформы Кудрина были написаны еще в 90-х.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
Михаил Задорнов: «Структурные реформы в России не ведутся уже 10 лет» Глава «ВТБ 24» о странностях при продаже «Роснефти», отсутствии доказательств в деле Улюкаева и роли Путина в сделках госбанков
В чем лучше хранить деньги в 2017 году? Рассказывает экономист Сергей Романчук
Не в цифрах счастье: как экономический рост всей страны влияет на каждого Лекция Сергея Гуриева о ВВП как главном показателе благосостояния
Почему российские власти отказались от Стратегии-2020 и заморозили пенсионные накопления Экономист Сергей Гуриев о перспективах России как социального государства
КомментарииСкрыть