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Как разбогатеть в 2017 году или хотя бы не потерять? Советы Андрея Мовчана.

Экономист о том, во что вложиться, стоит ли открывать свой бизнес и брать ли кредиты
Деньги. Прямая линия
12:52, 29 декабря
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Теги:
Экономика
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В гостях у Максима Товкайло экономист, глава экономической программы московского центра Карнеги Андрей Мовчан. Поговорили о том, что будет с рублем и нефтью в 2017, стоит ли открывать в новом году свой бизнес, можно ли успешно инвестировать миллион рублей, почему Центробанк стал «религиозной организацией», а реформы Кудрина были написаны еще в 90-х.

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