Как разбогатеть в 2017 году или хотя бы не потерять? Советы Андрея Мовчана.

В гостях у Максима Товкайло экономист, глава экономической программы московского центра Карнеги Андрей Мовчан. Поговорили о том, что будет с рублем и нефтью в 2017, стоит ли открывать в новом году свой бизнес, можно ли успешно инвестировать миллион рублей, почему Центробанк стал «религиозной организацией», а реформы Кудрина были написаны еще в 90-х.