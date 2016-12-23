«Стояние на дне». Почему сейчас стоит покупать валюту, и как Трамп будет снижать цену на нефть.Экономист Евгений Гонтмахер ответил на вопросы зрителей
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Лучшие экономисты страны продолжают отвечать на вопросы телезрителей в программе «Деньги. Прямая линия». Почему повышаются цены на бензин, когда надо покупать валюту, как Дональд Трамп повлияет на цены на нефть, почему власти не сознают реальное положение дел? Последние новости обсудили с доктором экономических наук, членом Комитета гражданских инициатив Евгением Гонтмахером.
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