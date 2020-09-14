Что будет в случае второй волны эпидемии, новых санкций, и как выжить в «эпоху беспорядка»

В гостях программы «Деньги. Прямая линия» — Максим Буев, проректор по стратегическому развитию РЭШ. Поговорили о том, есть ли у России ресурсы, чтобы пережить экономический кризис, вызванный коронавирусом, а также вторую волну пандемии, какие последствия будут от возможных санкций из-за отравления Алексея Навального и что будет с Россией в ситуации возрастающего противостояния США и Китая.