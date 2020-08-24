Пройден первый этап борьбы с кризисом. Что с безработицей? Вторая волна сокращений? Почему доллар подорожал?

По словам Максима Орешкина, российская экономика прошла первый этап восстановления. Этот этап борьбы с кризисом включал в себя макроэкономические меры: выплаты населению, поддержка безработных, кредиты малым компаниям, передает ТАСС слова помощника президента. Однако восстановление, по его словам, еще не закончено. Орешкин отметил, что в этом году глобальный ВВП России упадет на 5%, то есть потеряет три года экономического роста.

В программе «Деньги. Прямая линия» — руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Салихов. Мы поговорили о первых результатах работы правительства по выходу из карантина и попытались разобраться, действительно ли после кризиса начался рост потребительного спроса, стоит ли ждать второй волны сокращений в сфере услуг и что происходит с безработицей и уровнем закредитованности населения после пандемии. А также в конце программы — экономический прогноз от Марселя Салихова.