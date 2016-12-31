Чем закончились жалобы на Кадырова, Майдан пенсионеров и восстание против презервативов.

Обычно сразу после выпуска материала журналисты перестают общаться со своими героями. Специально к Новому года Павел Лобков, Ксения Собчак и вся команда «Бремени новостей» решили подвести свои итоги: выяснить, чем закончились истории людей, о которых мы рассказывали весь 2016 год.