Лучшие репортажи «Бремени новостей».Истории беглого айтишника, ветерана сирийской войны, обманутых шахтеров и подростка, попавшего под «Закон Димы Яковлева»
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Новости
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В течение 2016 года авторы «Бремени новостей» рассказывали вам об очень разных, но всегда резонансных историях. Их героями становились сирийские солдаты, рабочие, которым месяцами не выплачивают зарплату, гражданские активисты и бизнесмены, уставшие бороться с властью. Мы собрали для вас подборку лучших репортажей и самых важных историй.
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