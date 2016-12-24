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Лучшие репортажи «Бремени новостей».

Истории беглого айтишника, ветерана сирийской войны, обманутых шахтеров и подростка, попавшего под «Закон Димы Яковлева»
Бремя новостей
23:01, 24 декабря
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Теги:
Сирия, Закон Димы Яковлева, Шахтеры, Крым
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В течение 2016 года авторы «Бремени новостей» рассказывали вам об очень разных, но всегда резонансных историях. Их героями становились сирийские солдаты, рабочие, которым месяцами не выплачивают зарплату, гражданские активисты и бизнесмены, уставшие бороться с властью. Мы собрали для вас подборку лучших репортажей и самых важных историй. 

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