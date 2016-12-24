Лучшие репортажи «Бремени новостей».

В течение 2016 года авторы «Бремени новостей» рассказывали вам об очень разных, но всегда резонансных историях. Их героями становились сирийские солдаты, рабочие, которым месяцами не выплачивают зарплату, гражданские активисты и бизнесмены, уставшие бороться с властью. Мы собрали для вас подборку лучших репортажей и самых важных историй.