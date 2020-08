«Если будет тур — U2 будут в Москве». Интервью с организатором легендарного концерта в России

10 лет назад, 25 августа 2010 года, группа U2 впервые приехала в Москву. Это была часть их грандиозного двухлетнего тура 360°, приуроченного к выходу 12-го студийного альбома No Line On The Horizon. Задумка была в том, чтобы группа выступала прямо в центре стадиона, а все зрители вокруг в равной мере могли насладиться шоу. Для этого над сценой установили огромного 50-метрового «краба» с тремя гигантскими клешнями-когтями — это конструкция с колонками и экранами, проецировавшая выступление на все 360 градусов. Так U2 объехали 111 городов в 30-ти странах мира, от Северной Америки до Европы и Новой Зеландии. Даже 10 лет спустя, тур 360° остается самым кассовым концертным туром в истории: за два года U2 заработали 730 миллионов долларов. Мы вспомнили этот вечер с организатором того концерта Владимиром Зубицким из компании SAV Entertainment.