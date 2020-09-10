«Смысл Tinder — не создавать счастливые пары». Как работают секретные алгоритмы приложений для знакомств

Приложение для знакомств Tinder доступно почти в двух сотнях стран. Среди них по размеру аудитории Россия занимает 13-е место. По словам одного из создателей приложения, каждый день сервис соединяет 26 миллионов пар, а молодые люди проводят в Tinder до 10 часов в неделю. Осмыслить триумф дейтинг-приложений решили создатели фильма«Свайп: Правила съема в цифровую эпоху», которая вышла пару лет назад на HBO. Фильм, а также поиск любви в цифровую эпоху обсудили с ведущей программы «Психология на Дожде» Александрой Яковлевой и социологом, журналистом Полиной Аронсон.