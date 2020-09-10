«Оперный Франкенштейн». Марина Абрамович хотела сделать посвящение Марии Каллас, а вышло «ну такое». Рассказываем, почему

1 сентября Баварская государственная опера открыла новый сезон, и начали сразу с громкой премьеры — «Семь смертей Марии Каллас» Марины Абрамович. Абрамович — это сербская художница, которую называют никак иначе как «мать перформансов». Она известна своими сумасшедшими и порой шокирующими инсталляциями. Например, Абрамович на шесть часов позволяла зрителями делать с ее телом, что вздумается, сжигала пентаграмму (за что неоднократно обвинялась в сатанизме), целые месяцы сидела без движения в музее в качестве экспоната. «Семь смертей Марии Каллас» — это постановка, которая содержит элементы видео, перформанса, семь арий, связанных с Каллас, и музыку сербского композитора Марко Никодиевича. Главную мужскую роль играет Уильям Дефо. В гостях у Михаила Козырева — журналист и блогер Олег Шаран, который уже успел побывать на премьере.