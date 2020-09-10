«У российской тюрьмы женское лицо». Ольга Романова выпустила автобиографию — о крахе REN TV, начале «Руси сидящей» и силе красного платья в судах

Журналистка, правозащитница и основательница благотворительного фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова выпустила свою автобиографию. Книга называется «Протокол. Чистосердечное признание гражданки Р.». Это сильное высказывание с острыми воспоминаниями и мыслями: здесь и о взлетах и падениях телеканалов, и о Борисе Немцове, и о протестах 2012 года, и о правозащите, и о том, как работает судебная и тюремная системы в России. Михаил Козырев поговорил с автором книги Ольгой Романовой о ее самых ярких воспоминаниях из этой книги.