«Крысавчики». Михаил Козырев — о тайном обществе диктаторов

Представляете, где-то под землей есть секретный бункер, и в нем есть такая игровая комната для диктаторов.

Тайком по системе подземных катакомб, тоннелей и секретных автомагистралей, пролегающих глубоко, ниже любых радаров, они по выходным приезжают туда в назначенный час и собираются за игровым столом. И начинают резаться в супер игру под названием «Крысава». Как принято было говорить в подворотнях, а теперь везде: «Крысава! Крысавчик!»

Набирают себе карты и начинают выкладывать свои козыри.

-Тысяча задержанных за одну ночь в автозаках! -Размазали печень малолеток по асфальту! -36 баб в камере на четверых! -Это серьезно. Умертвили одного охеревшего юриста, который слишком много знал! -Посадил основных конкурентов перед выборами! -Хаха! Нашел, чем удивить! Застрелил борзого политика. Прямо в центре столицы, на мосту! -Подожжжи, подожжи! Выкинул из страны одну наглую бабу под угрозой жизни ее детей! -Ну ты прямо как новичок. А как насчет отравить лидера оппозиции?! -Раунд!

И так они продолжают колотить понты друг перед другом. Зарабатывают авторитет.

Потом откидываются от стола и долго ржут над всей этой швалью: бесхребетными интеллигентами, вечно ноющими либералами. Лидеры западных государств вызывают отдельные взрывы хохота: «А Меркель-то, Меркель! Клуша пафосная раскудахтахталась! Не, а Макрон?! Пидор конкретный, а туда же! И поляки с литовцами что-то там повизгивают, сопляки!»

С первыми лучами рассвета они рассаживаются по своим лимузинам, предварительно обнявшись и сказав друг другу: «Ну ты давай там, если чего, звони, я помогу!». И едут, откинувшись на спинку своих кожаных сидений, улыбаясь своим мыслям. Машины летят по идеальным подземным автострадам, пересекая границы, чуть покачиваясь и убаюкивая пассажиров.

Это их мир. Они чувствуют себя его властителями. Много лет назад в начале пути еще были какие-то сомнения. Еще были колебания перед очередным преступлением против человечества. «Неужели сойдет с рук? А че так можно? Не выйдет ведь?!» А потом выходило.

Оказывалось, что люди, собравшиеся вокруг этого игрального стола, каждый раз в восторге аплодировали очередному преступлению как доказательству силы. И повторяли: «Не, ну а чо?!» И громко восклицали «Крысавчик!» А потом то же самое повторял народ. И они привыкли. И уже ждали такой реакции. И именно на нее рассчитывали. Как гопник, хвастаясь за гаражами очередными отжатыми у жертвы трофеями, ждет такой реакции от своих пацанов. Их главным принципом жизни стала именно эта формулировка — #НеНуаЧо. И народная любовь и «уважуха» стали измеряться именно в таких орденах и регалиях:

Орден гопника третьей степени «Просто КрЫсава»

Орден гопника второй степени «КрЫсавчик»

Орден первой степени «Ваще КрЫсава»

Вот они и соревнуются в подлости, лжи и жестокости. Искалеченные судьбы, покинувшие страну навсегда иммигранты, задыхающиеся в камерах заключенные, их рыдающие сутки напролет родные — все это так называемая «побочка», особого значения она не имеет. Имеют значение только вот эти периодические встречи в бункере со своей лизоблюдской челядью и собратьями-диктаторами. Там уютно, комфортно, радостно, и только там слышны те оценки, которые имеют значение.

-А как я с автоматом прошелся? По всем мировым телеканалам! -Крысавчик, однозначно крысавчик! -А как мы его чутка придержали, чтоб яд вышел? Сейчас хер че докажут! -Ваще Крысава! Ну ваще!

Здесь должно быть место для какой-нибудь надежды. Для какого-нибудь света в конце тоннеля. Но у меня нет никаких мудрых мыслей или цитат про «темницы рухнут и свобода». Просто мне видится картина, как этот дьявольский бункер вдруг рухнет, погребя всех этих мерзавцев навсегда. И такие облака из пыли и вертолеты бессмысленно летают над огромным дымящимся провалом в земле. И в новостях «Причины неизвестно…Увы, никого не удалось спасти». А я улыбаюсь со слезами на глазах.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Не бойся быть свободным. Оформи донейт.