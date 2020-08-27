For Belarus. Музыканты из 12 стран выпустили сборник, чтобы собрать деньги пострадавшим (там Alyona Alyona, «Молчат Дома», АИГЕЛ и Лагутенко)

Есть несколько проектов в поддержку протестующего народа Беларуси, которые сейчас готовятся и будут осуществлены. Один из первых — альбом For Belarus. Более 20 исполнителей со всего мира объединились и выпустили этот альбом — в том числе, Alyona Alyona, «Молчат Дома», АИГЕЛ и Илья Лагутенко. Вырученные деньги поступят в Фонд белорусской солидарности на помощь пострадавшим от политических репрессий. Послушать исполнителей можно здесь, а по ссылке внести пожертвование. Автор инициативы и продюсер сборника — Галина Озеран, она же Chikiss, в гостях у Михаила Козырева. А также группа «Интурист», принявшая участие в записи сборника, исполнила песню «Товарищ Криминал» в эфире Дождя.