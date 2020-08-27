«Боно послушал ДДТ — и ему понравилось». Артемий Троицкий — о том, как на концерте U2 возник Шевчук, и почему об этом не знали организаторы
25 августа 2010 года группа U2 впервые приехала в Москву в рамках двухлетнего тура 360°, приуроченного к выходу 12-го студийного альбома No Line On The Horizon. Группа выступала прямо в центре стадиона, над сценой установили огромную конструкцию с колонками и экранами, проецирующую выступление на все 360 градусов. А в самом конце концерта зрителей ждал сюрприз: Боно пригласил на сцену лидера группы ДДТ Юрия Шевчука спеть вместе с ним песню Боба Дилана Knockin on Heaven’s Door. Михаил Козырев поговорил с человеком, благодаря которому сложился этот дуэт, — Артемием Троицким.
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