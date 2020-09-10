На разрыв! Приговор Ефремову, «Протокол» Романовой, перелом Беларуси
В новом выпуске программы «Би Коз» Михаил Козырев рассказывает об онлайн-марафоне, запущенном в поддержку уволенных актеров Минского национального театра им. Янки Купалы, которые присоединились к белорусским протестам, новом перформансе Марины Абрамович «Семь смертей Марии Каллас», автобиографической книге «Протокол. Чистосердечное признание гражданки Р.» основательницы фонда «Русь Сидящая» Ольги Романовой. А также в своей колонке Михаил Козырев высказался о судебном решении по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
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