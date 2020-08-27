Все не зря: U2 и Шевчук, For Belarus, #янебоюсьнебойсяиты
В новом выпуске программы «Би Коз» вспоминаем первый концепт группы U2 в Москве, прошедший 10 лет, назад вместе с его организатором Владимиром Зубицким и журналистом Артемием Троицким, обсуждаем клип «Герой» группы BAH.ROMA, выпущенный в поддержку людей, переживающих одиночество и депрессию, и музыкальный альбом For Belarus, вырученные деньги с которого пойдут в поддержку белорусов, которые подверглись насилию со стороны силовиков во время антиправительственных протестов.
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