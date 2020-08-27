«Я пережил это — теперь моя миссия помочь другим». Группа BAH.ROMA запустила проект в помощь людям, думающим о суициде

В гостях у Михаила Козырева — лидер группы BAH.ROMA Роман Бахарев. Родом он из города Торез Донецкой области, сейчас это название известно тем, что недалеко от этого места был сбит малайзийский «Боинг» MH17. В России группа приобрела известность только в 2014 году благодаря синглу «Надолго». С тех пор BAH.ROMA выпустила четыре альбома, причем несколько синглов в аранжировке Милоша Елича из «Океана Ельзи». На прошлой неделе BAH.ROMA выпустила новый клип «Герой» — он посвящен тем, для кого одиночество может быть смертельно. Этот клип показывает героинь в крайней степени отчаяния: они размышляют о том, чтобы уйти из жизни, но вовремя от этого отказываются. В целом, это видео убеждает в том, что всегда есть выход. Группа BAH.ROMA запустила проект #янебоюсьнебойсяиты в помощь людям с психологическими проблемами.