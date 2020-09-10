«Мы с вами, Беларусь!» Анатолий Белый и Юлия Ауг — об акции солидарности российских артистов с протестующими

9 сентября нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Светлана Алексиевич обратилась к журналистам и «русской интеллигенции». «Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так, по старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья», — высказалась писательница. Однако в Instagram все-таки стартовал онлайн-марафон, запущенный российскими артистами, в поддержку уволенных без объяснения причин актеров Минского национального театра имени Янки Купалы — их лишили работы просто потому, что они поддержали протест белорусов, несогласных с результатами президентских выборов. Акцию запустил актер Анатолий Белый и актриса Юлия Ауг, с которыми Михаил Козырев поговорил в эфире программы «Би Коз».