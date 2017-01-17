С кем играет Путин, кто стоит за делом Павленского и чему верить в утечке о Сергее Иванове.Станислав Белковский о том, что происходит на самом деле
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Какими будут первые шаги Трампа на президентском посту, что ставится в упрек Навальному и насколько напряженными на самом деле являются отношения с Украиной? Главный специалист телеканала Дождь Станислав Белковский отвечает на вопросы зрителей и анализирует ситуацию в стране.
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