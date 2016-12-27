Версия Белковского по Ту-154, как Путин потерял Нобелевскую премию, и что президенту подарит Дед Мороз.Политтехнолог в отставке отвечает на предновогодние вопросы читателей
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Почему Путин уже не получит Нобелевскую премию мира, а мог получить ее уже два раза, кто на самом деле стоит за сделкой по продаже «Роснефти», и когда Кремль раскроет истинные причины крушения Ту-154? Станислав Белковский отвечает на вопросы зрителей Дождя и подводит итоги года.
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