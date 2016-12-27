Прямой эфир
60,66
63,40
56,89
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти

Версия Белковского по Ту-154, как Путин потерял Нобелевскую премию, и что президенту подарит Дед Мороз.

Политтехнолог в отставке отвечает на предновогодние вопросы читателей
Белковский на Дожде
21:46, 27 декабря
Поддержать программу
Поделиться
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Скидка 34%
3 800 / год
5 760
Купить
Скидка 12%
1 280 / 3 мес
1 440
Купить
Попробуй Дождь
480 / месяц
Купить
Уже подписчик? Войти Купить подписку
Отключите рекламу за 99
Ведущие:
Станислав Белковский, Анна Монгайт
Теги:
Владимир Путин, Борис Березовский
2 100
комментировать

Комментарии

Скрыть
Главное
«Интерфакс» рассказал о первых результатах расшифровки черного ящика Ту-154
У следствия появилось видео крушения Ту-154
В МГУ отложили заседание по делу о диссертации Мединского
Умерла исполнительница роли принцессы Леи в «Звездных войнах»

Почему Путин уже не получит Нобелевскую премию мира, а мог получить ее уже два раза, кто на самом деле стоит за сделкой по продаже «Роснефти», и когда Кремль раскроет истинные причины крушения Ту-154? Станислав Белковский отвечает на вопросы зрителей Дождя и подводит итоги года.

По юридическим соображениям выпуск публикуется с купюрами.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Полный текст доступен только нашим подписчикам
Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
Имеет ли смысл просить Путина о помиловании на пресс-конференциях Отвечает руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков
«В следующем году нас ждет по одному Улюкаеву в месяц» Политолог Глеб Павловский о том, как Путин собирается чистить элиты
Показательный срок для Карауловой, фейсбук против «Пока все дома», и зачем снова хоронят Сталина
Либерализм Путина, банда идеологических фриков, и как звезды девяностых спасут Россию Станислав Белковский о миротворчестве, глашатаях крамольных мыслей и «Пятой империи»
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2