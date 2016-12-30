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Facebook запретили, Медведев уходит в отставку и Собчак ждет второго.

Итоги непростого 2017 года от Станислава Белковского
Белковский на Дожде
15:24, 30 декабря
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Ведущие:
Анна Монгайт
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Революции не случилось; Facebook , Twitter и Instagram запретили; Медведев объявил об уходе из политики; в России объявлены выборы патриарха — Станислав Белковский и Анна Монгайт в конце 2016 года подвели итоги тяжелого 2017 года.

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