Facebook запретили, Медведев уходит в отставку и Собчак ждет второго.Итоги непростого 2017 года от Станислава Белковского
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Революции не случилось; Facebook , Twitter и Instagram запретили; Медведев объявил об уходе из политики; в России объявлены выборы патриарха — Станислав Белковский и Анна Монгайт в конце 2016 года подвели итоги тяжелого 2017 года.
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