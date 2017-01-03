Виниловый бум: зачем пластинки покупают даже те, у кого нет проигрывателя

В Великобритании резко выросла продажа виниловых пластинок, об этом сообщает Британская ассоциация производителей фонограмм (BPI). В 2016 году было продано более трех миллионов пластинок, а это рекорд последних 25 лет. При этом расходы британцев на еду наоборот падают, а у многих любителей винила даже нет проигрывателей. С чем связан британский виниловый бум, смотрите в репортаже Русской службы Би-би-си.