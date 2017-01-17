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Отсудит ли Россия долг у Украины, как пытается спастись Венесуэла и к чему стремится Тереза Мэй.

Итоги 17 января от Би-би-си
BBC на Дожде
22:38, 17 января
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 — Выйти из ЕС, но остаться в Европе. Премьер-министр Британии выступила в Лондоне с программной речью, посвященной «Брекситу».

 — Деньги для Януковича. В лондонском Высоком суде началось разбирательство по иску России о взыскании с Украины кредита в размере 3 миллиардов долларов.

 — Спасет ли боливар Венесуэлу? Жители страны, переживающей тяжелейший экономический кризис, стоят в очередях за новыми банкнотами.

 

Фото: Marco Bello / Reuters

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