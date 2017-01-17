Отсудит ли Россия долг у Украины, как пытается спастись Венесуэла и к чему стремится Тереза Мэй.

— Выйти из ЕС, но остаться в Европе. Премьер-министр Британии выступила в Лондоне с программной речью, посвященной «Брекситу».

— Деньги для Януковича. В лондонском Высоком суде началось разбирательство по иску России о взыскании с Украины кредита в размере 3 миллиардов долларов.

— Спасет ли боливар Венесуэлу? Жители страны, переживающей тяжелейший экономический кризис, стоят в очередях за новыми банкнотами.

Фото: Marco Bello / Reuters