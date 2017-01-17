Отсудит ли Россия долг у Украины, как пытается спастись Венесуэла и к чему стремится Тереза Мэй.Итоги 17 января от Би-би-си
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Фото: Marco Bello / Reuters
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