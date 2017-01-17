«Важнейшее решение Путина»: как «непопулярные реформы» Кудрина встречают на Западе

17 января редакционная статья в Financial Times посвящена экономике России, дле реформы которой, по мнению газеты, необходима революция. Что пишет британское издание о возвращении бывшего министра финансов Алексея Кудрина и как относится к его «непопулярным реформам», рассказал Олег Антоненко из Русской службы Би-би-си.