«Мозаичная логика» заявлений Трампа о России: как и с кем будет дружить новая команда Белого дома.Итоги 16 января от Би-би-си
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— В Киргизии турецкий грузовой самолет упал на дачный поселок рядом с аэропортом. Погибли более 35 человек.
— Дональд Трамп заявил британской газете Таймс, что готов подумать об отмене санкций против Москвы. Но стало ли понятнее, что избранный президент США собирается делать с Россией?
— Апп, чтобы делиться едой, и пабы с самообслуживанием. Наш лондонский блог выясняет, чем будет жить британская столица в наступившем году.
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