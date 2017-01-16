«Мозаичная логика» заявлений Трампа о России: как и с кем будет дружить новая команда Белого дома.

— В Киргизии турецкий грузовой самолет упал на дачный поселок рядом с аэропортом. Погибли более 35 человек.

— Дональд Трамп заявил британской газете Таймс, что готов подумать об отмене санкций против Москвы. Но стало ли понятнее, что избранный президент США собирается делать с Россией?

— Апп, чтобы делиться едой, и пабы с самообслуживанием. Наш лондонский блог выясняет, чем будет жить британская столица в наступившем году.