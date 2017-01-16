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«Мозаичная логика» заявлений Трампа о России: как и с кем будет дружить новая команда Белого дома.

Итоги 16 января от Би-би-си
BBC на Дожде
21:59, 16 января
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Ведущие:
Яна Литвинова
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 —  В Киргизии турецкий грузовой самолет упал на дачный поселок рядом с аэропортом. Погибли более 35 человек.

 —  Дональд Трамп заявил британской газете Таймс, что готов подумать об отмене санкций против Москвы. Но стало ли понятнее, что избранный президент США собирается делать с Россией?

 —  Апп, чтобы делиться едой, и пабы с самообслуживанием. Наш лондонский блог выясняет, чем будет жить британская столица в наступившем году.

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